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Шевченко: я пришла в UFC, чтобы быть чемпионкой, никому не отдам пояс

Шевченко: я пришла в UFC, чтобы быть чемпионкой, никому не отдам пояс
Бокс/ММА / ММА 0

Чемпионка UFC Валентина Шевченко прокомментировала возможный бой с Лиз Кармуш. Ранее стало известно, что уроженка Киргизии может встретиться с Кармуш в главном поединке вечера на турнире в Сан-Антонио 20 июля. В 2010 году Кармуш победила Шевченко.

«Этот бой был бы отличным. Кармуш — сильный боец, уверена, поединок будет классным. Что касается истории наших встреч, то в первом поединке была медицинская остановка. Тогда я доминировала, отправила её в нокдаун, но затем она пяткой рассекла мне глаз. Врачи решили остановить бой, хотя я была готова.

Я готова к этому бою. Пришла в UFC, чтобы быть чемпионкой. Никому не позволю лишить меня пояса», — приводит слова Шевченко BJPenn.

На UFC 238 Шевченко нокаутировала Джессику Ай хай-киком во втором раунде и сохранила титул.

Шевченко может стать хедлайнером турнира UFC в Сан-Антонио
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