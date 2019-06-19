Миллер: получил бы $ 30 млн за бои с Джошуа

Американский боксёр Джаррелл Миллер рассказал, сколько денег он потерял из-за срыва боя с Энтони Джошуа.
«За первый бой я мог заработать $ 7,5 млн. Если бы я победил, реванш принёс бы мне в два-три раза больше. Я бы получил до конца года не менее $ 30 млн. Я родом из Бруклина. Представьте, сколько чизбургеров я бы смог купить?» — приводит слова Джаррелла Миллера Talksport.
Миллер сдал положительный допинг-тест в преддверии боя с Энтони Джошуа. Этот поединок должен был состояться 1 июня в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Арена». При этом Миллер сам изначально настаивал на проведении допинг-тестов перед боем.
Энтони Джошуа в итоге встретился с Энди Руисом и уступил ему техническим нокаутом, лишившись титулов в супертяжёлом весе по трём версиям — WBA, WBO и IBF.
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