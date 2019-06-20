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Адесанья и Уиттакер проведут титульный бой на турнире UFC 243 в Сиднее

Адесанья и Уиттакер проведут титульный бой на турнире UFC 243 в Сиднее
Бокс/ММА / ММА 0

Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что планирует организовать титульный бой чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера и временного чемпиона дивизиона Исраэля Адесаньи. Этот бой станет главным событием UFC 243, который будет проходить в Сиднее (Австралия) ориентировочно 6 октября.

«Я проведу этот бой осенью в Австралии. Этот поединок просто распахнёт двери для UFC в этой стране. Уверен, он будет очень большим», — приводит слова президента UFC MMA Junkie.

Уиттакер одержал в UFC 11 побед и потерпел два поражения. Адесанья является непобеждённым бойцом, в UFC его рекорд составляет 6-0. Пока бой Адесаньи и Уиттакера официально не объявлен. Предполагается, что пресс-служба UFC анонсирует его в ближайшее время.

Адесанья и Уиттакер могут провести бой 6 октября

Источник: MMAJunkie

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