Хирн назвал возможные даты реванша Джошуа и Руиса

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, рассказал о подготовке к реваншу с Энди Руисом. Первый поединок состоялся 1 июня в Нью-Йорке и закончился сенсационной победой Руиса.

«В ближайшие недели нашей задачей будет согласование последних деталей, решить, где и когда будет проходить бой. Пока я не могу много чего сказать, я сам не владею всей информацией. Бой состоится между 16 ноября и 14 декабря. Есть предложения из разных стран, но, на мой взгляд, нужно выбирать между США и Великобританией. В Великобритании есть варианты на «Уэмбли», в Кардифе и на стадионе «Тоттенхэма». В США были различные варианты, но наше предпочтение — «Мэдисон Сквер Гарден».

Энтони считает, что было бы здорово переписать историю и победить на «Мэдисон Сквер Гарден». Вопрос сейчас не в деньгах, а в том, где мы хотим провести бой», — приводит слова Хирна Mirror.