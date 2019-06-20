Гарсия: бой с Турманом для Пакьяо будет сложным, но Мэнни победит

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия поделился ожиданиями от поединка Мэнни Пакьяо и Кита Турмана, который состоится 20 июля в Лас-Вегасе.

«Мэнни по-прежнему в порядке, ему ещё есть что показать. Он продолжает боксировать на высоком уровне, является чемпионом мира. Но этот бой не будет для него простым. Турман — очень сильный боксёр, он голоден до побед и предельно мотивирован на этот бой.

Думаю, Турман тренировался активнее, чем когда-либо в своей карьере. Для этого боя он будет в лучшей форме. Турман силён и голоден, он умеет боксировать и хорошо двигаться. Он не является лишь панчером. Для Мэнни бой может быть сложным.

Но я думаю, что Пакьяо победит. Он отлично работает ногами, у него очень быстрые руки, он здорово бьёт. Для Пакьяо бой будет рискованным, один удар может всё решить. А у Турмана есть мощь в ударах, чтобы одним попаданием победить соперника», — цитирует Гарсию BoxingNews24.