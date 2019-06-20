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В ONE хотят провести объединённый турнир с UFC

В ONE хотят провести объединённый турнир с UFC
Бокс/ММА / ММА 0

Президент ONE Championship Чатри Ситиотдонг подчеркнул, что он готов организовать объединительные поединки между своими чемпионами и чемпионами UFC.

«Единственная площадка, с которой я готов организовать кросс-промоушен поединки — это UFC. Чемпионы ONE против чемпионов UFC. UFC — Главные на западе, мы — на востоке. Лучшие бойцы запада против лучших бойцов востока. Такая история может заставить мир встрепенуться», — приводит слова Чатри Сиотиотдонга MMAJunkie.

Ранее о подобной идее говорил президент Bellator Скотт Кокер, так же заявив о своей готовности выставить своих чемпионов против чемпионом UFC. Стоит отметить, что ранее сразу несколько ярких представителей UFC стали бойцами ONE, а вице-президентом азиатской лиги является экс-чемпионка UFC Миша Тейт.

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