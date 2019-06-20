Корейский Зомби: в бою с Родригесом всё шло по моему плану до последней секунды

Боец UFС Чан Сон Джон, известный под псевдонимом Корейский Зомби, прокомментировал поражение от Яира Родригеса на турнире UFC в Денвере в ноябре 2018 года. Корейский Зомби вёл бой, но пропустил тяжёлый удар и уступил нокаутом.



«Поражение в поединке с Яиром Родригесом было разрушительным, но я принял это. Бой шёл по моему плану до последней секунды, я прессинговал. Но таков спорт: иногда ты выигрываешь, иногда — проигрываешь. Это поражение многое значит для меня. Меня это смущало, но после я понял, что это просто ещё одна ступень. Больше меня это не беспокоит.



Почему проиграл? Во многом из-за замены противника. Я должен был драться с правшой, Фрэнки Эдгаром. Но в итоге всё изменилось, против меня вышел Родригес — яркий ударник и левша. Вторая причина — моя агрессия», — приводит слова Чан Сон Джона MMAJunkie.