Верьясов победил Эль-Ассауи Аюба и вышел в 1/8 финала Европейских игр
Сегодня, 21 июня, в Минске стартуют Европейские игры. Открытие соревнований ожидается поздним вечером, но ещё до официального старта турнира в некоторых дисциплинах спортсмены вступили в борьбу за медали.
Так, россиянин Иван Верьясов, представляющий сборную России по боксу в супертяжёлом весе, успешно начал Европейские игры. В 1/16 финала ему противостоял представитель Испании Гадфа Дрисси Эль-Ассауи Аюб. Верьясов доминировал на протяжении всех трёх раундов и победил единогласным решением судей — четырежды по 30:27 и 30:26.
Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории «Европиада» состоялась в Баку. Соревнования в Минске пройдут с 21 по 30 июня. За это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 дисциплинах.
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