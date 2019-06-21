Дж. Паркер признался, что хотел бы встретиться с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозеф Паркер отдал должное бывшему абсолютному чемпиону мира в первом тяжёлом весе Александру Усику и признался, что хотел бы в будущем провести с ним бой.

«Я рад приветствовать Александра Усика в супертяжёлом весе. Он очень классный боец. То, что он сделал, выступая в первом тяжёлом весе, было прекрасно. Я бы хотел испытывать себя в боях с лучшими, и он, конечно же, является одним из лучших», — приводит слова Паркера BoxingScene.

Джозеф Паркер следующий поединок проведёт 29 июня 2019 года, когда встретится с экс-соперником Владимира Кличко Алексом Леапаи. Что касается Усика, то его возвращение на ринг ожидается осенью. Вероятно, в сентябре Александр проведёт дебютный бой в супертяжёлом весе, а его соперником станет экс-претендент на титул Карлос Такам.