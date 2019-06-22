Лобов: верю, что Макгрегор победит Нурмагомедова в реванше

Боец Bare Knuckle FC Артём Лобов поделился мыслями о противостоянии Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.
«Если обернуться назад, можно вспомнить, что именно произошло между Конором Макгрегором и Нэйтом Диасом. Когда Конор понял, в чём его ошибка, он изменил подход, взялся за дело с умом, вернулся к стратегии и иначе подошёл к тренировочному лагерю. В итоге Конор одержал победу.
Бокс изменил понятие спорта. Достижение рекордов привело к созданию фальшивок. Все непобедимые, все чемпионы мира, и никто не хочет драться друг с другом. В итоге фанаты неправильно понимают конкурентный мир. В нём нет проблем с поражениями. Вас определяет не то, проиграли вы или нет, а то, как вы вернётесь. Верю, что Конор победит Хабиба», — приводит слова Лобова Business Insider.
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