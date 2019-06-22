Шлеменко: реванш с Силвой стал более реальным

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мыслями о ситуации, сложившейся вокруг его бывшего соперника Бруно Силвы. Бразилец провалил допинг-тест и из-за этого его дебют в UFC в эти выходные не состоится.



«Всем привет! Сегодня пришла такая новость, что Бруно Силва провалил допинг-тест и не дебютирует в UFC. Если честно, когда было объявлено о его подписании в UFC, у меня были сомнения в том, что он там вообще когда-либо дебютирует, потому что там есть USADA.

Хочу добавить, что ни в коем случае не перекладываю свою вину за поражение. Да, допинг даёт преимущество во многих аспектах, но всё-таки, за вас химия и допинг драться не будут. Что касается нашего с Бруно реванша, думаю, что это теперь становится даже реальнее», — рассказал Шлеменко на видео, размещённом на его официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующее видео можно увидеть на странице бойца в социальной сети.

Напомним, в минувшем году Александр Шлеменко на турнире RCC сенсационно уступил Бруно Сильве уже в первом раунде.