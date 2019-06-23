Виталий Кличко рассчитывает организовать бой Усика в Киеве в 2020 году
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC, а также почётный «вечный» чемпион по этой же версии Виталий Кличко, ныне занимающий пост мэра Киева, рассказал, что планирует провести в украинской столице масштабный вечер профессионального бокса. По его словам, в 2020 году в Киеве может выступить бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик.
«Планы по бою Усика в Киеве есть. Но сегодня это зависит от многих факторов. Сейчас он решил себя попробовать в супертяжёлом весе. Ему пришлось взять паузу, так как он травмировался и находится в процессе реабилитации. К сожалению, в этом году он не выступит в Киеве. Планируем это событие на 2020 год», — приводит слова Кличко-старшего Главком.
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