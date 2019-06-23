Корейский Зомби нокаутировал Мойкано в первом раунде

В главном поединке UFC Fight Night 154 корейский боец ММА полулёгкого веса Чон Чхан Сон (14 побед, 5 поражений), более известный по прозвищу «Корейский Зомби», выиграл у бразильца Ренато «Мойкано» Карнейру (13 побед, 3 поражения, 1 ничья) нокаутом в первом раунде.
Помимо главного события вечера, в основном карде состоялись несколько поединков. Рэнди Браун (11-3) победил Брайана Барберена (14-7) техническим нокаутом в третьем раунде. Андре Юэлл (15-5) выиграл у Андерсона Дос Сантоса (20-8) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27). Кевин Холланд (16-4) победил Алессио ди Чирико (12-3) также единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
В женской части соревнований Андреа Ли (11-2) переиграла по очкам Монтаньу де ла Розу (10-5) на основании судейских записок (30-27, 30-27, 29-28).
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