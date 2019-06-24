Тренер Макгрегора — о победе Лобова: это лучший день в моей жизни

Джон Кавана, тренер ирландского бойца ММА Конора Макгрегора и российско-ирландского бойца Артёма Лобова, прокомментировал результат главного поединка турнира Bare Knuckle FC 6, проходившего в Тампе. В главном событии вечера Лобов победил бывшего чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи решением судей.

«Это лучший день в моей жизни», — написал в своём «твиттере» Кавана, выложив фото с широкой улыбкой.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Каваны.

Малиньяджи раньше проводил спарринги с Макгрегором. После одного из спаррингов отношения между бойцами испортились. По мнению Поли, он был лучше Конора, но ирландец якобы опубликовал лишь видео со своими ударами. Негативные взаимоотношения у Малиньяджи возникли и с Лобовым — другом Макгрегора.