Тренер Макгрегора — о победе Лобова: это лучший день в моей жизни
Джон Кавана, тренер ирландского бойца ММА Конора Макгрегора и российско-ирландского бойца Артёма Лобова, прокомментировал результат главного поединка турнира Bare Knuckle FC 6, проходившего в Тампе. В главном событии вечера Лобов победил бывшего чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи решением судей.
«Это лучший день в моей жизни», — написал в своём «твиттере» Кавана, выложив фото с широкой улыбкой.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Каваны.
Малиньяджи раньше проводил спарринги с Макгрегором. После одного из спаррингов отношения между бойцами испортились. По мнению Поли, он был лучше Конора, но ирландец якобы опубликовал лишь видео со своими ударами. Негативные взаимоотношения у Малиньяджи возникли и с Лобовым — другом Макгрегора.
Лобов: стану первым ирландским чемпионом мира по боксу на кулаках
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