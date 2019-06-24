Вахитов сломал руку во время боя с Абеной

Многократный чемпион мира по тайскому боксу, ныне выступающий в кикбоксинге, Артём Вахитов (20-5) в минувший уик-энд успешно провёл защиту чемпионского титула Glory в полутяжёлом весе в бою против Донеги Абены (24-5) из Суринама.

Россиянин во втором раунде поединка сломал руку, но всё равно сумел одержать победу. Двое судей отдали победу Вахитову со счётом 49:46 и 48:47, а третий — Абене 48:47.



Правая рука беспокоила российского бойца и раньше. Теперь Вахитову предстоит восстановление, после обследования станет понятно, нужно ли будет прибегнуть к очередной операции на руку.

На турнире Glory 66 выступили ещё двое россиян. Алексея Ульянов победил единогласным решением судей японца Масаю Кубо, а Влад Туйнов раздельным решением судей уступил французу Мишелю Паландре.