Вахитов сломал руку во время боя с Абеной

Многократный чемпион мира по тайскому боксу, ныне выступающий в кикбоксинге, Артём Вахитов (20-5) в минувший уик-энд успешно провёл защиту чемпионского титула Glory в полутяжёлом весе в бою против Донеги Абены (24-5) из Суринама.
Россиянин во втором раунде поединка сломал руку, но всё равно сумел одержать победу. Двое судей отдали победу Вахитову со счётом 49:46 и 48:47, а третий — Абене 48:47.
Правая рука беспокоила российского бойца и раньше. Теперь Вахитову предстоит восстановление, после обследования станет понятно, нужно ли будет прибегнуть к очередной операции на руку.
На турнире Glory 66 выступили ещё двое россиян. Алексея Ульянов победил единогласным решением судей японца Масаю Кубо, а Влад Туйнов раздельным решением судей уступил французу Мишелю Паландре.
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