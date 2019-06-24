Корейский боец нокаутировал соперника за пять секунд

15 июня в Сеуле состоялся один из самых коротких боёв в истории смешанных единоборств. Вон Джун Чой смог отправить своего соперника в нокаут всего через пять секунд после стартового гонга.



Хван Ин Су уже на второй секунде пропустил мощный удар, ещё три секунды потребовалось рефери на то, чтобы оценить состояние бойца и вскинуть вверх руки. Это был самый короткий бой в истории промоушена Road FC, в рамках которого проходил поединок. Оба бойца выступают в среднем весе.

Видео этого нокаута можно посмотреть на официальном YouTube-канале промоушена Road FC.

К примеру, в одном из самых популярных промоушенов мира самый быстрый нокаут случился в 1996 году — тогда Дон Фрай за восемь секунд нокаутировал Томаса Рамиреса.