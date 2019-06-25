Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хирн: Уайт ждёт титульный бой уже 600 дней, пора назначить дату

Хирн: Уайт ждёт титульный бой уже 600 дней, пора назначить дату
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Эдди Хирн, промоутер компании Matchroom, заявил, что британскому боксёру Диллиану Уайту нужно получить разрешение и дату для проведения боя с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Уайт является первым в списке претендентов на титульный бой. По словам Хирна, Уайт сможет сразиться с Уайлдером, если победит Оскара Риваса.

Бой Уайта и Риваса запланирован на 20 июля. Соперники разыграют титул временного чемпиона по версии WBC. Хирн призвал руководство WBC поспособствовать проведению боя британца с Уайлдером.

«Мы приближаемся к бою. Мы не сдадимся. Диллиан Уайт был претендентом номер один уже 600 дней! И за это время он дрался с Чисорой, Хелениусом, Брауном, Паркером и снова с Чисорой. Он уже прождал 600 дней.

Давайте не заставлять его ждать 800 или 900 дней, нужна дата, нужно, чтобы WBC подтвердила дату, когда Уайлдер встретится с победителем боя Уайт — Ривас», — цитирует Хирна Bad Left Hook.

Хирн: не верю, что Уайлдер снова будет драться с Ортисом

Источник: Bad Left Hook

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент