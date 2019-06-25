Пашпорин подерётся с тайцем, которого тренирует Буакав

Бронзовый призёр первенства Европы по тайскому боксу 26-летний россиянин Артём Пашпорин свой следующий поединок проведёт 8 июля в Екатеринбурге. Соперником Пашпорина станет восходящая звезда тайского бокса 23-летний Йодвича Банчамек, встреча с которым станет главным событием бойцовского шоу Fair Fight 9.

Йодвича не проигрывает на протяжении трёх последних лет, имея в своём активе 24-матчевую беспроигрышную серию. В своём последнем поединке тайский боец не выявил победителя в противостоянии с Вуйсилом Колоссой из ЮАР.

Отметим, что будущий соперник Пашпорина тренируется под руководством известного бойца Буакава, которому проигрывал Шпора.