Пашпорин подерётся с тайцем, которого тренирует Буакав
Бронзовый призёр первенства Европы по тайскому боксу 26-летний россиянин Артём Пашпорин свой следующий поединок проведёт 8 июля в Екатеринбурге. Соперником Пашпорина станет восходящая звезда тайского бокса 23-летний Йодвича Банчамек, встреча с которым станет главным событием бойцовского шоу Fair Fight 9.
Йодвича не проигрывает на протяжении трёх последних лет, имея в своём активе 24-матчевую беспроигрышную серию. В своём последнем поединке тайский боец не выявил победителя в противостоянии с Вуйсилом Колоссой из ЮАР.
Отметим, что будущий соперник Пашпорина тренируется под руководством известного бойца Буакава, которому проигрывал Шпора.
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