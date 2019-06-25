Уоррен: Фьюри — более узнаваемая фигура в США, чем Уайлдер

Известный промоутер Фрэнк Уоррен считает, что британец Тайсон Фьюри уже стал более популярным боксёром в США, чем американец Деонтей Уайлдер. Фьюри в июне успешно дебютировал в Лас-Вегасе, нокаутировав Тома Шварца. Свой бой он превратил в шоу, спев после окончания поединка своей супруге хит группы Aerosmith.

«В течение всего нескольких людей Тайсон стал одной из самых узнаваемых фигур в мире спорта на самом крупном рынке.

Этот факт полностью оправдывает наше решение организовать бой Фьюри перед реваншем с Уайлдером. Теперь этот бой становится более значимым с каждым днём. В США узнаваемость Фьюри сейчас, пожалуй, превосходит узнавамость Уайлдера.

Шансы соперников в поединке с Тайсоном? Не могу представить, кто сможет выстоять против него, когда Фьюри находится в такой форме», — цитирует Уоррена World Boxing News.