Уайт: бой Бибера и Круза принёс бы самую большую прибыль в истории ММА
Президент UFC Дэна Уайт считает, что бой канадского певца Джастина Бибера и голливудской звезды Тома Круза мог бы установить рекорды по сборам. Ранее Бибер бросил вызов Крузу и предложил Уайту организовать этот бой. Президент UFC заявил, что готов провести поединок, но поставил под сомнение готовность звёзд шоу-бизнеса выйти в октагон. Вскоре Бибер сообщил, что предложил этот бой в шутку.
«Я думаю, что этот поединок принёс бы самую большую прибыль в истории. Он был бы самым крупным в Pay-Per-View», — цитирует Уайта TMZ.
Ранее президент UFC предположил, что Круз, учитывая его возраст, не захочет выходить в октагон. Но, по всей видимости, если звёзды бизнеса решат подзаработать на таком поединке, Уайт согласится его провести.
Уайт: если бы я отказался от организации боя Бибера и Круза — был бы идиотом
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