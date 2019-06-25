Уайт: бой Бибера и Круза принёс бы самую большую прибыль в истории ММА

Президент UFC Дэна Уайт считает, что бой канадского певца Джастина Бибера и голливудской звезды Тома Круза мог бы установить рекорды по сборам. Ранее Бибер бросил вызов Крузу и предложил Уайту организовать этот бой. Президент UFC заявил, что готов провести поединок, но поставил под сомнение готовность звёзд шоу-бизнеса выйти в октагон. Вскоре Бибер сообщил, что предложил этот бой в шутку.

«Я думаю, что этот поединок принёс бы самую большую прибыль в истории. Он был бы самым крупным в Pay-Per-View», — цитирует Уайта TMZ.

Ранее президент UFC предположил, что Круз, учитывая его возраст, не захочет выходить в октагон. Но, по всей видимости, если звёзды бизнеса решат подзаработать на таком поединке, Уайт согласится его провести.