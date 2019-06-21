Уайт: если бы я отказался от организации боя Бибера и Круза — был бы идиотом

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал слова популярного канадского певца Джастина Бибера, который бросил вызов голливудскому актёру Тому Крузу. Бибер заявил, что хочет провести с Крузом бой по правилам ММА.



«Мне недавно позвонили, не буду говорить, кто. Но это были реальные люди, которые отвечают за свои слова. Парни сказали мне, что хотят поучаствовать в организации боя Тома Круза и Джастина Бибера. Сам Круз уже согласился на поединок. Если это правда, то мне стоит всё обсудить с ними. Если бы я отказался от организации боя Бибера и Круза — был бы идиотом. Это будет самый лёгкий промоушен в моей карьере», — приводит слова Дэны Уайта The Sun.



Отметим, что Бибер позже сообщил, что вызвал Круза на бой в шутку.

Джастин Бибер признался, что вызвал Тома Круза на бой в шутку