Дэна Уайт пытается отменить единственное поражение Дж. Джонса

Президент UFC Дэна Уайт вступил в переговоры с Атлетической комиссией штата Невада на предмет отмены единственного в карьере поражения чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса, сообщает BJPenn.

Единственное в карьере поражение Джонс потерпел в декабре 2009 года на турнире UFC The Ultimate Fighter. Тогда он проводил бой с Мэттом Хэмиллом. Джон тотально доминировал в том поединке, однако в ходе добивания использовал запрещённый удар. В результате рефери дисквалифицировал Джонса, а победа досталась Хэмиллу. Уайт же надеется, что результат той встречи будет изменён на «несостоявшийся».

Если ему удастся реализовать этот план, Джонс сможет называть себя непобеждённым бойцом. Также в послужном списке американца значится ещё один несостоявшийся бой. В июле 2017 года он нокаутировал Даниэля Кормье. Однако после турнира в его крови были обнаружены запрещённые препараты, в результате чего Джонс был лишён победы.