Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

МОК лишил АИБА признания

МОК лишил АИБА признания
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Международный олимпийский комитет (МОК) на 134-й сессии организации в Лозанне (Швейцария) принял решение лишить Международную ассоциацию бокса (АИБА) статуса признания. Теперь восстановление статуса АИБА может произойти только после Олимпийских игр 2020 года, которые будут проходить в Токио с 24 июля по 9 августа.

Напомним, ранее МОК оставил боксёрский турнир в программе Олимпиады, но вывел организацию отборов на соревнования из компетенции АИБА. Из-за этого решения чемпионаты мира по боксу потеряли статус отборочных.

В мае 2019 года исполком МОК рекомендовал лишить АИБА статуса признания. Ассоциация бокса не выполнила требований со стороны МОК по вопросам управления финансов, судейства и этики.

АИБА отклонит предложение Кремлёва закрыть долги организации на сумму $ 16 млн
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент