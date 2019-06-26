МОК лишил АИБА признания
Международный олимпийский комитет (МОК) на 134-й сессии организации в Лозанне (Швейцария) принял решение лишить Международную ассоциацию бокса (АИБА) статуса признания. Теперь восстановление статуса АИБА может произойти только после Олимпийских игр 2020 года, которые будут проходить в Токио с 24 июля по 9 августа.
Напомним, ранее МОК оставил боксёрский турнир в программе Олимпиады, но вывел организацию отборов на соревнования из компетенции АИБА. Из-за этого решения чемпионаты мира по боксу потеряли статус отборочных.
В мае 2019 года исполком МОК рекомендовал лишить АИБА статуса признания. Ассоциация бокса не выполнила требований со стороны МОК по вопросам управления финансов, судейства и этики.
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