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Солянова вышла в полуфинал боксёрского турнира Европейских игр

Солянова вышла в полуфинал боксёрского турнира Европейских игр
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

В Минске проходит шестой день Европейских игр. Сегодня, 26 июня, путёвку в 1/2 финала боксёрского турнира добыла представительница России в весовой категории до 51 кг Светлана Солянова. Россиянка единогласным решением судей справилась с румынской спортсменкой Марией Нечитой. Все пятеро судей отдали ей победу со счётом 30:27.

В полуфинале боксёрского турнира Солянова встретится с победительницей пары Айкатерини Котсугергополу и Габриэлы Димитровой.

Ранее в полуфинал в тяжёлом весе вышли россияне Муслим Гаджимагомедов и Харитон Аргба в мужской части соревнований.

Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории Европеада состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня. За это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 различных дисциплинах.

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