Белякова — в полуфинале боксёрского турнира Европейских игр в лёгком весе

В Минске проходит шестой день Европейских игр. Сегодня, 26 июня, путёвку в 1/2 финала боксёрского турнира добыла представительница России в весовой категории до 60 кг Анастасия Белякова. Россиянка единогласным решением судей справилась с датской спортсменкой Марией Нечитой. Все пятеро судей отдали ей победу — двое со счётом 30:27, двое — 30:26 и один — 29:28.



В полуфинале боксёрского турнира Солянова встретится с финской спортсменкой Мирой Потконен.



Ранее в полуфинал в тяжёлом весе вышли россияне Муслим Гаджимагомедов и Харитон Аргба в мужской части соревнований и Светлана Солянова — в женской.



Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории Европеада состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня. За это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 различных дисциплинах.