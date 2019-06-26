А. Емельяненко может продолжить карьеру в боксе без перчаток

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может продолжить карьеру в боксе без перчаток — в промоушене Bare Knuckle FC.



«Я от имени Bare Knuckle FC сделал Александру предложение. Сейчас идут переговоры. Если препятствий не будет, он будет выступать в этой организации», — приводит слова менеджера Артёма Харланова ТАСС.



Промоушен Bare Knuckle FC был основан в 2018 году. Дебютный турнир состоялся в июне прошлого года. Это был первый случай в США с 1889 года, когда бойцы вышли на ринг без перчаток. Согласно правилам промоушена, спортсмены выступают лишь в бинтах.



Напомним, что в промоушене выступает ещё один русскоязычный боец — Артём Лобов, выступающий под ирландским флагом.