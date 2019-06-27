Представлена форма бойцов на чемпионат мира — 2019 по тайскому боксу

Организаторами была официально представлена форма для бойцов, которые примут участие в чемпионате мира — 2019 (IFMA) по тайскому боксу, который пройдёт с 19 по 29 июля в Бангкоке (Таиланд). Сборная России будет представлена во всех возрастных группах и весовых категориях: мужчины/женщины класс А (от 17 до 40 лет), мужчины/женщины класс В (от 17 до 23 лет).
На предстоящем ЧМ сборная России будет защищать звание сильнейшей на планете. Напомним, на прошлогоднем чемпионате мира, который состоялся в Мексике, российская сборная заняла первое общекомандное место (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые медали). Чемпионами мира среди мужчин в своих весовых категориях стали Холмурод Рахимов (54 кг) и Айк Бегян (60 кг). Золотые награды среди женщин — на счету Светланы Винниковой (63,5 кг), Анастасии Непианиди (67 кг), Ирины Ларионовой (75 кг) и Виктории Жбанковой (свыше 75 кг).
Посмотреть фото можно в инстаграм-аккунте Федерации тайского бокса.
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