Агрба и Мамедов стали финалистами Европейских игр

В Минске продолжается боксёрский турнир Европейских игр. Сегодня, 28 июня, прошли полуфинальные бои соревнований. В весовой категории до 60 кг Габиль Мамедов единогласным решением судей справился с Отаром Еронасяном из Грузии и обеспечил себе путёвку в финал. За золотую медаль Габиль поборется с белорусом Дмитрием Асановым.

В весовой категории до 69 кг россиянин Харитон Агрба единогласным решением судей победил опытного украинца Евгения Барабанова. В финале соревнований боксёр встретится с Петом Маккормаком из Великобритании.

Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории Европеада состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня, разыгрывается 200 комплектов наград в 15 различных дисциплинах.