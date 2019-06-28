Агрба и Мамедов стали финалистами Европейских игр
В Минске продолжается боксёрский турнир Европейских игр. Сегодня, 28 июня, прошли полуфинальные бои соревнований. В весовой категории до 60 кг Габиль Мамедов единогласным решением судей справился с Отаром Еронасяном из Грузии и обеспечил себе путёвку в финал. За золотую медаль Габиль поборется с белорусом Дмитрием Асановым.
В весовой категории до 69 кг россиянин Харитон Агрба единогласным решением судей победил опытного украинца Евгения Барабанова. В финале соревнований боксёр встретится с Петом Маккормаком из Великобритании.
Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории Европеада состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня, разыгрывается 200 комплектов наград в 15 различных дисциплинах.
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