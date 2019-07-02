Бивол успешно выполнил Bottle Cap Challenge
Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе, российский боксёр Дмитрий Бивол принял участие в новом флешмобе Bottle Cap Challenge. Россиянин ударом ноги открутил крышку с пластиковой бутылки.
«Боксёры тоже могут», — подписал видео в своём «инстаграме» Бивол.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» российского боксёра.
Новый челлендж в интернете запустил боец ММА Макс Холлоуэй. Он выложил соответствующее видео, после чего другие звёзды начали открывать бутылки ногами. Так, свои ролики уже опубликовали Конор Макгрегор, Волкан Оздемир, Сергей Харитонов и многие другие бойцы. Также участие во флешмобе принял голливудский актёр Джейсон Стетхэм, блестяще справившийся с задачей. Он передал эстафету известному режиссёру Гаю Ричи.
Макгрегор и Стетхэм открывают бутылки ударом ногой. Зачем им это?
Хабиб так не сможет.
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