Бивол успешно выполнил Bottle Cap Challenge

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе, российский боксёр Дмитрий Бивол принял участие в новом флешмобе Bottle Cap Challenge. Россиянин ударом ноги открутил крышку с пластиковой бутылки.

«Боксёры тоже могут», — подписал видео в своём «инстаграме» Бивол.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» российского боксёра.

Новый челлендж в интернете запустил боец ММА Макс Холлоуэй. Он выложил соответствующее видео, после чего другие звёзды начали открывать бутылки ногами. Так, свои ролики уже опубликовали Конор Макгрегор, Волкан Оздемир, Сергей Харитонов и многие другие бойцы. Также участие во флешмобе принял голливудский актёр Джейсон Стетхэм, блестяще справившийся с задачей. Он передал эстафету известному режиссёру Гаю Ричи.