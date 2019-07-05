Роуч: Турман выглядит всё хуже и хуже

Фредди Роуч, тренер чемпиона мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо, заявил, что чемпион мира по версии WBA Super Кит Турман выглядит с каждым днём всё хуже и хуже. Пакьяо и Турман встретятся на ринге 20 июля в Лас-Вегасе.
«Турман много и красиво говорит, но посмотрим, сможет ли он что-то противопоставить Мэнни 20 июля. Мэнни старше него на 10 лет, но всё равно в течение последних 12 месяцев Пакьяо проводит уже третий чемпионский бой. Активность держит боксёров в тонусе.
Недостаток активности объясняет, почему Турман выглядит хуже и хуже с каждым следующим боем. Такое ощущение, что он хочет как можно реже выходить на ринг, сохраняя чемпионский пояс», — цитирует Роуча FightNews.
Отметим, что в США бой Турмана и Пакьяо будут показывать более чем в 150 кинотеатрах.
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