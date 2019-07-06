Дэна Уайт рассказал о причинах отчисления Линекера из UFC

Президент UFC Дэна Уайт рассказал о причинах, которые заставили его принять решение об отчислении из промоушена бойца легчайшего веса Джона Линекера. По словам Уайта, тот не проявил себя настоящим профессионалом.

«Линекер — боец моего стиля. Но его работа приносила нам много головной боли. Он несколько раз проваливал взвешивание, и я просто знал, что организаторы боёв им крайне разочарованы. Парень не является профессионалом. Когда ты проваливаешь взвешивание так часто, это забирает время, энергию и деньги. Мы ожидали, что он будет профессионалом и будет делать то, что должен. Этого не случилось, и с нас хватит», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Линекер выступал в UFC с 2012 года и за это время победил в 12 боях, а также потерпел 4 поражения. В минувшем поединке он уступил Кори Сандхегену, также в его пассиве поражения от Али Багаутинова и Ти Джея Диллашоу. При этом он побеждал таких соперников, как Джон Додсон и Роб Фонт.