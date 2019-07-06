Джон Джонс назвал лучшего бойца в истории MMA

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил, что не считает себя одним из лучших бойцов в истории. По мнению американца, носить статус величайшего бойца смешанных единоборств всех времён должен экс-чемпион UFC Андерсон Силва.
«Я не чувствую, что я лучший в истории. Мне ещё много чего нужно доказать. Если я продолжу выступать, как сейчас, и завершу карьеру должным образом, то позволю людям называть себя так. На мой взгляд, величайшим бойцом всех времён является Андерсон Силва», — приводит слова Джонса MMAJunkie.
Джон Джонс на данный момент занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Что касается Андерсона Силвы, то он является сильнейшим бойцом UFC минувшего десятилетия. Невзирая на 44-летний возраст, он всё ещё продолжает выступления.
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