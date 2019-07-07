Следующим соперником Х. Рамиреса может стать Бетербиев или Гвоздик

Бывший чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамирес (40-0, 26 КО), перешедший недавно в полутяжёлый дивизион, сообщил, что уже следующий его поединок может быть титульным. По словам мексиканца, существует вероятность того, что он встретится с чемпионом мира по версии WBC Александром Гвоздиком или чемпионом мира по версии IBF Артуром Бетербиевым.
«Мой промоутер сказал мне, что следующий поединок я, вероятнее всего, проведу в сентябре. Говорят, что это может быть бой с чемпионом мира по версии WBC Александром Гвоздиком. Было бы здорово получить такой бой. Это была бы встреча двух небитых боксёров. Такие поединки мотивирую и я уверен, что болельщики получили бы удовольствие.
Кроме того, возможна встреча с обладателем титула по версии IBF Артуром Бетербиевым. Я готовлю себя к обоим этим соперникам. Моя цель — стать чемпионом уже в этом году и я уверен, что добьюсь её", — приводит слова мексиканца BoxingScene.
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