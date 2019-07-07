Бутенко планирует провести ещё один бой до конца лета

Экс-чемпион M-1 32-летний украинский боец, представляющий челябинский клуб Ferrum, Александр Бутенко (47-15) планирует вернуться на ринг до конца лета. По словам Бутенко, через несколько дней он начнёт подготовку к бою.
«Несколько дней отдохну и опять поеду в Москву, так как планирую провести следующий бой через полтора месяца», — заявил Бутенко после поражения от Гойти Дазаева на турнире Challenge 102.
«Этот поединок имеет свою историю и подтекст. Это будет реванш за поражение, которое я потерпел из-за травмы, когда поединок был остановлен. Нужно будет отдать должок этому сопернику. После этого уже можно будет отдохнуть и тщательно подготовиться к турниру М-1 Challenge в Челябинске. К нему и будет строиться моя основная подготовка. Но до этого хочется провести ещё один бой и взять реванш», — сказал Бутенко.
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