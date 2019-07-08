У сборной России по боксу сменился главный тренер

Виктор Фархутдинов назначен главным тренером сборной команды России по боксу среди мужчин. Эдуард Кравцов займёт должность генерального менеджера сборных команд России по боксу по тренерской работе, сообщает пресс-служба Федерации бокса России

«Хотел бы поблагодарить руководство за доверие. Накануне чемпионата мира тяжело принимать команду, к тому же, Олимпийские игры не за горами, но мы будем стараться. Время есть — впереди два этапа подготовки. Мы едем на первый этап в Кисловодск с новым тренерским составом. В тренерском штабе будут работать Валерий Мотькин, Геннадий Ковалёв, Виктор Шевелин, Сергей Зеленин, Александр Зимин. Также определён состав национальной команды на предстоящий сбор. После Кисловодска проведём матчевую встречу или турнир. И заключительный этап подготовки пройдёт на Урале.

Уже на сборах будем смотреть и определять состав для участия в чемпионате мира, который стартует в Екатеринбурге 8 сентября.

Времени остается мало, хочу всем сказать, что будет непросто. Впереди две Олимпиады — в следующем году в Токио, в 2024 году — Игры в Париже. Команда у нас сильная, тренерский состав грамотный. Будем определяться и решать поставленные задачи. Ответственность очень высокая. Хотелось бы не подвести, постараться подготовить команду», — приводит слова Фархутдинова пресс-служба.