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Уайт: я готов организовать реванш между Нуньес и Крис Сайборг

Уайт: я готов организовать реванш между Нуньес и Крис Сайборг
Бокс/ММА / ММА 0

Президент UFC Дэна Уайт отметил, что он хочет организовать реванш между Амандой Нуньес и Крис Сайборг Жустину.

«Аманда Нуньес хочет получить реванш с Крис Сайборг. Посмотрим, что ответит Крис, готова ли она к реваншу. Если нет, то найдётся другой соперник. Всегда есть кто-то ещё. Думаете, что я не пытаюсь организовать реванш? Я занимаюсь организацией боёв уже 20 лет.

Но в этой истории три стороны. Есть Аманда, которая хочет получить реванш. Есть я, готовый организовать этот бой. И есть Крис Сайборг, которая утверждает, что ей никогда не предлагали этого поединка. Дальше можете посчитать сами», — приводит слова Дэны Уайта MMAMania.

Напомним, первый бой соперниц состоялся в конце 2018 года. Тогда Нуньес отправила оппонентку в нокаут на 51-й секунде. Очередной поединок Сайборг теперь проведёт 27 июля на турнире UFC в Канаде. Соперницей Крис станет Фелиция Спенсер.

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