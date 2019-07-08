Сайборг призвала президента UFC прекратить врать
Боец ММА Крис Сайборг раскритиковала руководство UFC из-за нежелания организовать бой-реванш с чемпионкой организации в двух весовых категориях Амандой Нуньес. Ранее президент UFC Дэна Уайт заявил, что Сайборг сама отказалась от реванша.
«Это ерунда. Мне не дают реванша, пока я не подпишу новый контракт. Но это неправильно, ведь мы должны быть бизнес-партнёрами. Враньё Дэны Уайта отдаляет нас от цели по раскрутке бойцов и проведению самых масштабных поединков», — написала Сайбог в своём «твиттере».
Напомним, первый бой соперниц состоялся в конце 2018 года. Тогда Нуньес отправила оппонентку в нокаут на 51-й секунде. Очередной поединок Сайборг теперь проведёт 27 июля на турнире UFC в Канаде. Соперницей Крис станет Фелиция Спенсер.
Уайт: Сайборг отказалась от реванша с Нуньес
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