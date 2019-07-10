Бивол: готов провести бой с Саулем Альваресом 14 сентября

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол заявил, что он заинтересован в поединке с Саулем Алвьаресом.



«Я заинтересован в поединке с Саулем Альваресом. Могу сделать лимит второго среднего веса. Поэтому, если Альварес заинтересован в реальном вызове, могу провести с ним бой 14 сентября в 76,2 или в 79,4 кг. Я заинтересован в поединке против лучших из лучших.



Пришло время объединять титулы. Пора определить одного единственного чемпиона дивизиона. Меня часто нахваливают СМИ, но для меня важно не это. Для меня важно доказать на ринге, что я лучший в полутяжах. Моя команда провела предварительные переговоры с командами всех остальных чемпионов дивизиона: Сергеем Ковалёвым (WBO), Артуром Бетербиевым (IBF), Александром Гвоздиком (WBC). Мы все отличные бойцы, но нужно определить наилучшего», — приводит слова Дмитрия Бивола WrestlingUA.