Хрюнов: уверен, что Лебедев будет введён в Зал всемирной боксёрской славы

Бывший промоутер Дениса Лебедева Владимир Хрюнов прокомментировал решение Дениса завершить карьеру. Об уходе из спорта Лебедев сообщил сегодня, 11 июля, опубликовав видео в своём «инстаграме».
«Думаю, что решение Дениса вызвано отсутствием мотивации, нет того, что он ещё не выигрывал. Я не сомневаюсь, что спустя небольшое время Денис будет введён в Зал всемирной боксёрской славы, членом которого от России пока является только Костя Цзю. Потому что он сделал в боксе очень многое — завоевал всё, что мог. И дальше ждать нечего: он не авантюрист и никогда не допустит каких-то манипуляций с собой, к примеру в тяжёлом весе. Денис дорожит своей честью, и его решение своевременно.
Считаю, что Денис максимально реализовал себя в профессиональном боксе. Потому что своими боями он привлёк наибольшую зрительскую аудиторию. В то же время он стал очень большим мотиватором заниматься боксом в частности и спортом в целом. Это человек, который создал вокруг себя инфраструктуру и всегда был правильно мотивирован. Денис всегда работал для семьи и для друзей. И думаю, что у него впереди хорошее, интересное будущее вне бокса», — приводит слова Хрюнова «Р-Спорт».
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