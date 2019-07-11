Э. Смит: Рокхолд в бою с Блаховичем выглядел как трус

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Смит поделился впечатлениями от недавнего поражения экс-чемпиона Люка Рокхолда в бою с Яном Блаховичем. По словам Смита, Люк в той встрече выглядел как трус.
«У Рокхолда нет тех способностей, чтобы повторить то, что делаю я. У него нет необходимых навыков в обороне, у него нет нормальной работы ног и у него нет настоящего сердца. Я имею в виду, что, как только Блаховичу удалось провести тейк-даун, Рокхолд стал выглядеть как трус. Он выглядел сломленным, и его переехали за две с половиной минуты», — приводит слова Смита MMAJunkie.
Люк Рокхолд провёл дебютную встречу в полутяжёлом весе на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе. В противостоянии с Яном Блаховичем он проиграл нокаутом. После встречи выяснилось, что поляк сломал Рокхолду челюсть.
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