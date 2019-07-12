Мусаси проведёт следующий бой с экс-чемпионом UFC Мачидой

Бывший боец UFC и бывший чемпион Bellator Гегард Мусаси проведёт следующий поединок 28 сентября. Его соперником станет экс-чемпион UFC Лиоту Мачида, сообщает на своей странице в «Твиттере» президент Bellator Скотт Кокер. Эта встреча пройдёт на арене «Форум», что в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).
Мусаси предыдущий поединок провёл в июне 2019 года. На турнире Bellator в Лондоне он проиграл раздельным решением судей Рафаэлю Ловато и потерял титул чемпиона организации в среднем весе. Всего в промоушене на его счету четыре встречи.
Что касается Мачиды, то бразилец предыдущий раз появлялся в октагоне также в июне 2019 года, тогда он нокаутировал другого ветерана — Чейла Соннена. Лиоту выступает в Bellator с 2018 года и пока провёл в организации две встречи.
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