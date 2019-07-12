Бивол: рад за Лебедева, потому что у него была яркая карьера

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал решение Дениса Лебедева завершить карьеру. Об уходе из спорта Лебедев сообщил вчера, 11 июля, опубликовав видео в своём «инстаграме».

«Денис лучше знает своё тело и понимает, когда надо остановиться. Я рад за него, потому что у него была яркая карьера. Возраст у него уже немолодой, поэтому я думаю, что это правильное решение, потому что важно сохранить здоровье. Он владел двумя чемпионскими поясами и оставил значимый след в истории профессионального бокса, а теперь его приоритетом будет большая семья», — приводит слова Бивола News.ru.

40-летний Лебедев одержал 32 победы при 2 поражениях. В последний раз россиянин выходил на ринг в ноябре 2018 года, тогда он победил Майка Уилсона.