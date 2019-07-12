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Мейвезер: бой с Макгрегором? Мне неинтересен цирковый клоун

Мейвезер: бой с Макгрегором? Мне неинтересен цирковый клоун
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший заявил, что его не интересует проведение повторного боя с бывшим чемпионом UFC ирландским бойцом Конором Макгрегром.

«Ох, парень, парень, парень… эти детишки — цирковые клоуны. Они ничего не могут сделать с манимэном! Они будут постоянно оказываться у меня на пути. Но я лишь смеюсь, живу своей жизнью, хожу в банк», — приводит слова Флойда TMZ.

Также американский боксёр заявил, что нет такой суммы, которая бы заинтересовала его ради боя с Макгрегором.

Ранее Макгрегор заявил, что хотел бы вновь выйти на ринг с Мейвезером. Первый бой соперников завершился победой Флойда решением судей. После этого неоднократно сообщалось, что они могут провести реванш, но слухи не подтвердились.

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