Деревянченко: ожидаю, что Альварес откажется от боя, жду, что скажет Головкин

Украинский боксёр Сергей Деревянченко заявил, что соперники по среднему весу откажутся от боёв с ним. По мнению Сергея, топовые оппоненты избегают с ним встреч на ринге.

«Ожидаю, что Сауль Альварес откажется от боя, несмотря на имеющееся решение IBF. Следующий в рейтинге — Головкин. С нетерпением жду, что он скажет. Неужели снова откажется от боя?» — цитирует Деревянченко BoxingScene.

Ранее стало известно, что IBF назначила промоутерские торги поединка Альвареса и Деревянченко. Сам мексиканский боец ранее говорил, что Деревянченко не входит в список его потенциальных соперников. В числе претендентов на бой с Альваресом назывался и Сергей Ковалёв, но россиянин в итоге встретится с британцем Энтони Ярдом.