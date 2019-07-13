Ильин: наш молодой состав окреп и готов решать высокие задачи

Главный тренер сборной России по тайскому боксу Виталий Ильин рассказал о главных надеждах мужской сборной, которая примет участие в чемпионате мира — 2019. ЧМ пройдёт в Таиланде с 19 по 29 июля.



«Костяк команды был сформирован год-два назад. В целом у нас молодая команда, но ребята проведут уже не первый чемпионат. Год назад эти спортсмены также выигрывали чемпионат России и на прошлом чемпионате мира завоёвывали медали. Сейчас этот молодой состав уже окреп и готов решать не менее высокие задачи.



Наши основные надежды связаны с чемпионами мира прошлого года в Мексике Айком Бегяном и Холмуродом Рахимовым, мурманским спортсменом Ильёй Балановым, который пропустил прошлогодний чемпионат мира из-за травмы колена, но становился чемпионом мира ранее. Мы надеемся, что он поборется за медали в весе до 71 кг, который считается одним из самых престижных, так как там всегда высокая конкуренция и много звёздных представителей. Там выступит очень сильный соперник из Таиланда. Мы готовим Илью, чтобы он смог побороться с ним и другими оппонентами. Надеемся и на супертяжа Кирилла Корнилова, который сейчас похудел и стал быстрее. Год назад он был на мире вторым, а сейчас готов стать первым. В первом тяжёлом весе выступит Надир Исхаков, для которого это уже третий чемпионат мира. Он набрался опыта, досрочно закончил все бои на чемпионате России. Надеюсь, к турниру, он подойдёт также физически и морально хорошо готовым», — сказал Ильин.