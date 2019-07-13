Девушку-бойца UFC трясло от истощения на церемонии взвешивания

Боец ММА, четвёртый номер легчайшего женского веса Аспин Лэдд с большим трудом смогла пройти процедуру взвешивания в преддверии турнира UFC on ESPN+ 13. Весы на взвешивании показали нужные ей 135 фунтов, но у девушки не было сил, чтобы нормально двигаться — во время взвешивания её сильно трясло. Когда во время позирования её попросили подняться обратно на весы, она не смогла этого сделать.
Это уже не первый опыт Лэдд очень тяжёлой сгонки веса — подобная ситуация происходила и в преддверии турнира UFC 229, однако уже на следующий день Лэдд была в полном порядке и смогла добыть досрочную победу над Тоней Эвинджер.
На турнире UFC on ESPN+ 13 Лэдд встретится с экс-чемпионкой женского полулегкого веса Жермейн де Рандами.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале MMAJunkie.
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