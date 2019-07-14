Де Рандами нокаутировала Лэдд за 16 секунд и другие результаты UFC 155

В Сакраменто завершился турнир UFC Fight Night 155. В главном поединке вечера встретились лучшие представительницы женского легчайшего дивизиона Жермейн де Рандами и Аспен Лэдд. Де Рандами одержала победу техническим нокаутом в первом раунде за 16 секунд.
Помимо боя де Рандами и Лэдд в основном карде прошли следующие поединки:
Юрайя Фэйбер (35-10) победил Рикки Саймона (15-2) техническим нокаутом в первом раунде (удары руками);
Джош Эмметт (15-2) победил Мирсада Бектича (13-2) техническим нокаутом в первом раунде (удары руками);
Карл Роберсон (8-2) победил Веллингтона Турмана (15-3) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);
Марвин Веттори (13-3-1) победил Сезара Феррейру (13-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
В предварительном карде бывшая чемпионка UFC Никко Монтаньо (4-3) уступила Жулианне Пенье (9-3).
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