Хелениус досрочно проиграл экс-претенденту на титул Вашингтону

В Миннеаполисе состоялся большой вечер бокса, в ходе которого прошло два заметных поединка в супертяжёлом весе. В главном событии турнира встретились некогда перспективный Роберт Хелениус и экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Джеральд Вашингтон.

Встреча проходила в неспешном темпе. Но под её занавес американец стал работать активнее. В восьмой трёхминутке он провёл серию ударов и потряс соперника, финн начал отступать и вдогонку пропустил правый тяжёлый, который и отправил его в нокаут.

В андеркарде этого боя встретились экс-чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Чарльз Мартин и Дэниел Мартц. Мартин не испытал проблем с соперником и одержал досрочную победу уже в четвёртом раунде.