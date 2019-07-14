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Фабер получил бонус от UFC за победу, добытую за 46 секунд

Фабер получил бонус от UFC за победу, добытую за 46 секунд
Бокс/ММА / ММА 0

Ранним утром 14 июля мск в Сакраменто (штат Калифорния, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155. По его итогам промоушен распределил традиционные бонусы среди ряда бойцов. Как и на минувшей неделе, в UFC не смогли определить лучший бой вечера. Вместо этого были розданы четыре бонуса за «лучшее выступление». Дополнительных выплат в размере $ 50 тыс. каждому удостоились Юрайа Фабер, Джош Эмметт, Андреа Фили и Джонатан Родригес.

Напомним, 40-летний Юрайа Фабер провёл первый поединок за три года. На турнире в Сакраменто ему противостоял пятнадцатый номер рейтинга в легчайшем весе Рики Саймон. Опытный Фабер справился с соперником за 46 секунд, одержав эффектную победу нокаутом.

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