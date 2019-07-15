Де Рандами: сценарий мечты — попасть по сопернику первым же чистым ударом

Боец UFC Жермейн де Рандами поделилась впечатлениями от победы над Аспен Лэдд на турнире UFC Fight Night 155.
«Неделю назад я сказала во время нокаута от Хорхе Масвидаля, что он испортил мою идею. Мы были уверены, что Аспен Лэдд молода, горяча и голодна до победы, но понимали, что она никогда не сталкивалась с такой силой, которая есть у меня. Это просто сценарий мечты — попасть по сопернику первым же чистым ударом», — приводит слова Жермейн де Рандами MMAJunkie.
Де Рандами одержала победу над Лэдд техническим нокаутом в первом раунде за 16 секунд. В соглавном поединке турнира Юрайя Фэйбер (35-10) победил Рикки Саймона (15-2) техническим нокаутом в первом раунде.
После боя де Рандами выразила готовность встретиться с действующей чемпионкой промоушена в двух весовых категориях Амандой Нуньес.
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